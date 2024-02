Harmful Vitamin for Kidney: इस विटामिन के अधिक सेवन से किडनी हो सकती है खराब, तुरंत बनती है गुर्दे में पथरी

Vitamin C सप्लीमेंट्स लेने से नुकसान हो सकता Taking Vitamin C supplements can cause harm



विटामिन सी (Vitamin C) एक जरूरी पोषक तत्व है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सप्लीमेंट्स के रूप में लेने से आपको नुकसान हो सकता है। विटामिन सी (Vitamin C) के अत्यधिक सेवन से आपकी किडनी में स्टोन (Kidney stone) बनने का खतरा बढ़ सकता है और यदि आपकी किडनी में समस्या है तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए, विटामिन सी (Vitamin C) के सप्लीमेंट्स का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

पालक, चुकंदर, नींबू, बादाम, चॉकलेट आदि में ओक्सलेट की मात्रा अधिक होती है और इससे किडनी स्टोन (Kidney stone) बनने के चांसेज बढ़ जाते हैं।