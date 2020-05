World Hypertension Day: नेचुरल तरीकों से रखें हाइपरटेंशन पर काबू

World Hypertension Day 2020: हाइपरटेंशन यानि उच्चरक्त चाप की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस का आयोजन किया जाता है। WHO के मुताबिक दुनियाभर में 1.13 बिलियन लोगों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सही समय पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बार विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर इसकी थीम, "मीजर योर बल्ड प्रेशर, कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर ( Measure your blood pressure, control it and live longer)" है। इसका मतलब यह है कि अपने ब्लड प्रेशर को चेक करिए, इसे कंट्रोल करिए और लंबे समय तक जीवित रहिए। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना जाता है। अधिकांश को देर से पता चलता है कि वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में दवाओं से बचना चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल में बदलाव करें। आइए जानते हैं नेचुरल तरीके कैसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काे कम ( Natural Way To Prevent High Blood Pressure ) किया जा सकता है :-

सांस से आराम ( Breathing Exercises ): कुछ लोगों का बीपी शाम की तुलना में सुबह ज्यादा होता है। इसका कारण है रात में कम ऑक्सीजन की प्राप्ति। इसके लिए दिन में 10 से 15 बार पेट से गहरी सांस लें। विशेषज्ञों के अनुसार गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन व रक्त का संचार सुचारू रहता है। मानसिक शांति मिलती है, गुस्सा भी कम आता है।

नियंत्रित खानपान ( Healthy Diet ) : फैटी डाइट व अधिक नमक से परहेज। विशेषज्ञ मानते हैं कि सामान्य व्यक्ति को दिनभर में 5-6 ग्राम नमक खाना चाहिए। सलाद खूब खाएं।

व्यायाम ( Exercise Regularly ) : वजन बीपी का मुख्य कारण है। सामान्य वजन से 4-5 किलो अधिक वजन ब्लडप्रेशर को करीब 4 एमएम-एचजी तक बढ़ा देता है। वॉक, जॉगिंग, जिमिंग व एरोबिक्स एनर्जी लेवल बढ़ाती हैं। डांस से भी वजन घटता है। इससे कैलोरी बर्न होगी और हार्ट की ब्लड पम्पिंग क्षमता बढ़ेगी।

नींद से बीपी कंट्रोल ( Sleep Well ) : अनिद्रा भी इसका एक कारण है। देर रात की पार्टियां ज्यादातर अनिद्रा की वजह बनती हैं जो हार्ट के लिए ठीक नहीं है। 7 से 8 घंटे रोजाना गहरी नींद सोना चाहिए। अच्छी नींद हार्ट के अलावा कई अन्य बीमारियों से बचाव करती है।

योग से फायदा ( Yoga For Hypertension ) : दिल के मामले में योग भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कई शोध में साबित हो चुका है कि रोजाना योग करने से हृदय संबंधी रोगों के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों से भी राहत मिलती है।