Happy New Year 2020 Wishes Quotes: नए साल के मौके पर भेजे ये 10 खूबसूरत मैसेज

नई दिल्ली। happy new year 2020 Wishes Quotes, status , Shayari: साल 2019 को खत्म होेने में कुछ ही घंटे बचे हैं।साल खत्म होने के साथ ही नया साल 2020 (New Year 2020) आने वाला हैं। सभी लोग 1 January 2020 को celebrate करने के सारे प्रबंध कर चुके हैं।

नए साल पर यानी New Year पर हम Whatsapp or Facebook पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं। Happy New Year, happy new year ki shubhkamnaye , Naye Saal ki shubhkamnaye भेजते हैं। इसके अलावा Happy new year par shayari & naya saal mubarak ho shayari को भी खूब सर्च कर्च करते हैं। तो आज लेकर आये हैं जिन्हे भेजकर सभी को nav varsh ki shubhkamnaye या happy new year 2020 बोल सकते हैं।

Happy New Year Wishes : नए साल पर इन 10 विशेज से करें अपनों को खुश



1- भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले पल को, खुशियां लेकर आयेगा आने वाला कल। नए साल की ढ़ेरों शुभकामनाएं। नया वर्ष आपको और आपके परिवार को मुबारक हो !



2- मुबारक हो आपको नया साल, हमने अडवांस में यह पैगाम भेजा है। ‘हैप्पी न्यू ईयर’



3- New month, New beginning, New mindset, New focus, New start, New intentions, New results, Happy New Year.

4- May the New Year start with joys and life filled with peace. May you get warmth, togetherness and prosperity too. Happy New Year!



5. The newness of this year inspires me to greet you, for all great things have begun a new. best new year wishes!!!



6.नए रंग हों, नई उमंगें हों आँखों में नया उल्लास हो, नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास, नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग, नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया, नए वर्ष की हार्दिक बधाई! नए साल की शुभकामनाएं!



7. हर साल आता है, हर साल जाता है, इस नये साल में आपको वो सब मिले, जो आपका दिल चाहता है। नया साल मुबारक!!!



8. सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाये खुशियों का त्यौहार, इस उम्मीद का साथ आओ भूलके सारे गम, न्यू इयर को हम सब करें वेलकम।



9. बीत गया जो साल भूल जायें, इस नए साल को गले लगायें, करते हैं दुआ हम रब से सर झुकाकर, इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके, नये साल की मुबारक के साथ खुशियाँ मनायें!



10. New Year means new dreams, new beginning, new chances and new feels. Let you enjoy everything around you freshly in this great new year.