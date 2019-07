Budget 2019: जब बजट से मिली मिडिल क्लास को निराशा तो सोशल मीडिया पर आई 'मीम्स की सुनामी'

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट ( Budget 2019 ) से मिडिल क्लास ( Middle class ) को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) के पिटारे से उन्हें काफी निराश हाथ हुई। खुद निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मोदी सरकार का फोकस गांव, गरीब और किसान हैं। शायद यही वजह रही कि बजट में मिडिल क्लास को नजर अंदाज किया गया। सौगात न मिलने से नाराज मिडिस क्लास समेत अन्य यूजर्स अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं।

बजट भाषण खत्म होने के बाद ट्विटर और फेसबुक पर जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग तरह-तरह के जोक्स, तस्वीरें आदि शेयर करके अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं। देखिए ऐसे ही कुछ रिएक्शन्स-

Ministers every year...

Before the Budget: This is a budget for the poor and middle class.

After the Budget:#Budget2019 pic.twitter.com/16ymuqv8TO — Sharad Kotriwala (@ModijiKaHathHai) July 5, 2019

एक यूजर ने पीएम मोदी के भाषण की छोटी क्लिप जारी कर, अपने टूटे सपनों का दर्द जाहिर किया।

बजट 2019: वित्त मंत्री के बहीखाता में मिडिल क्लास के लिए नहीं कुछ खास, कैसे होगा सबका विकास

#Budget2019



Middle class: is saal to hamare liye benefits pakka honge

Govt: pic.twitter.com/zq2JqVDLkN — Dr. Gill 2.0 (@ikpsgill1) July 5, 2019

Middle class is waiting for the benefits for them in the budget #Budget2019 pic.twitter.com/sdrOJBjFVR — Subham (@subhsays) July 5, 2019

After seeing #Budget2019

Modi ji to middle class people be like: pic.twitter.com/Jp1ml4KyIp — Sahil Aggarwal (@SahilAg25122925) July 5, 2019

क्या रहा बजट में खास?

वहीं, बजट की अहम योजनाओं पर गौर करें तो इस वित्त वर्ष के बजट में अमीरों पर सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के इनकम वालों को सालाना 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ सालाना इनकम वालों को 3 फीसदी सरचार्ज देना पड़ेगा। वहीं, सोना, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से इनकी कीमतें बढ़नेवाली हैं। बजट में उच्च शिक्षा और स्टार्टअप पर खास जोर दिया गया है।

