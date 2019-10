'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में 14 स्थान उछला भारत, 63वें स्थान पर पहुंचा

नई दिल्ली। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 14 पायदान उछलकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यह रैंकिंग काफी मायने रखती है। पिछले साल भारत की रैंकिंग इस लिस्ट में 77वीं थी। वहीं, साल 2017-18 में भारत 100वें स्थान पर था। भारत की रैंकिंग में पिछले तीन सालों से लगातार काफी सुधार हो रहा है।



190 देश हैं शामिल

बता दें कि वर्ल्ड बैंक की ओर से इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में लगभग 190 देश शामलि होते हैं। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। वहीं, जापान को इस इंडेक्स में 29वां और चीन को 31वां स्थान मिल है।

