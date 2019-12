गिरती इकोनॉमीः CAB, Article 370 और राम मंदिर से बड़ा मुद्दा क्यों नहीं?

नई दिल्ली। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 ( Citizen amendment Bill 2019 ) के शोर में देश की इकोनॉमी का रोना बिलखना संसद और सड़क दोनों में दब गया है। सड़क से संसद तक महंगाई, उत्पादन और इकोनॉमी पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। सड़कों पर देश के उत्तर पूर्व राज्यों में लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए सिस्टम के आंसू गैस और लाठियां सहन कर रहे हैं। वहीं संसद में विपक्ष के नेता कैब पर सरकार को हिटलरशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मगर ना तो देश की आम जनता और ना ही जनता के नुमाइंदे सरकार से यह पूछने को तैयार नहीं कि देश की खुदरा महंगाई दर ( retail inflation rate ) 40 महीने के उच्चतम स्तर पर कैसे पहुंच गई? देश का औद्योगिक उत्पादन दर ( industrial production growth ) लगातार तीसरे महीने माइनस में क्यों हैं? देश की जीडीपी तिमाही में 4.5 फीसदी पर कैसे और क्यों आ गई? आरबीआई ( rbi ) अपने अनुमान में देश की जीडीपी को 5 फीसदी पर क्यों आंक रहा है?

40 महीने के उच्चतम स्तर पर खुदरा महंगाई दर

खाद्य पदार्थों की कीमतें काफी बढ़ जाने की वजह से नवंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 फीसदी हो गई। यह अक्टूबर में 4.62 फीसदी थी। वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक आंकड़ा गुरुवार को जारी किया गया है। इसी तरह से सलाना आधार पर पिछले महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक था। पिछले साल इसी महीने में खुदरा महंगाई 2.33 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीई) समीक्षाधीन माह में बढ़कर 10.01 फीसदी हो गई, जो अक्टूबर 2019 में 7.89 फीसदी था।

लगातार तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन माइनस में

मांग में कमी के कारण विनिर्माण गतिविधियों की खस्ताहाली के कारण देश के औद्योगिक उत्पादन में अक्टूबर में 3.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़े बताते हैं कि उत्पादन में गिरावट की गति थोड़ी मंद हुई है, क्योंकि अक्टूबर की गिरावट 3.8 फीसदी रही, जो सितंबर 2019 के 4.3 प्रतिशत गिरावट से कम है।वार्षिक आधार पर समीक्षाधीन माह में फैक्टरी उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर 2018 में दर्ज 8.4 प्रतिशत के कहीं करीब नहीं ठहरती। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा, "2011-12 के आधार वर्ष के साथ अक्टूबर 2019 के लिए आईआईपी का तात्कालिक अनुमान 127.7 है, जो अक्टूबर 2018 के स्तर की तुलना में 3.8 प्रतिशत कम है।" आंकड़े के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में अक्टूबर में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

आरबीआई ने भी दे दिए थे संकेत

वहीं महंगाई दर के आए आंकड़ों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले ही चेता दिया था। मौद्रिक नीति की समीक्षा में खुदरा महंगाई के बढऩे की बात कही थी और आगामी तिमाहियों में सीपीआई आधारित महंगाई में वृद्धि का अनुमान जताया था। खास बात तो ये है कि उन्होंने यह भी कह भी दिया था कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती करना आरबीआई के लिए काफी मुश्किल होगा। इस बार आरबीआई ने देश की जीडीपी का अनुमान 5 फीसदी लगाया है। वहीं सरकार दूसरी तिमाही में जीडीपी 4.5 फीसदी पहले ही बता चुकी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

इकोनॉमी जरूरी या फिर कैब?

अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि देश की संसद से सड़क तक बहस किस पर पहले होनी चाहिए इकोनॉमी पर या फिर सिटीजन एमेंडमेंट बिल पर? देश के लिए पहले क्या जरूरी है इकोनॉमी या नागरिकता कानून? देश में पहले किस पर काबू पाया जाना जरूरी है बढ़ती महंगाई पर या फिर बाहर से देश में आने को आतुर शरणार्थियों पर? देश में क्या बढ़ाया जाना जरूरी है औद्योगिक उत्पादन या फिर देश में गैर मुस्लिम जनसंख्या? तमाम ऐसे सवाल है जो अब सरकार के सामने उठ रहे हैं? लेकिन उन्हें किसी ना किसी तरीके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले धारा 370 बिल लाकर इसे दबाने का प्रयास किया गया। देशभर में हंगामा हुआ और महंगाई और गिरती इकोनॉमी का शोर घुटकर रह गया। उसके बाद राम मंदिर के निर्माण की गूंज में देश चरमरामी अर्थव्यवस्था का दर्द किसी को सुनाई नहीं दिया।

