SWADESH अभियान से विदेशों से आने वाले स्वदेशियों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के कारण विदेशों में नौकरी करने वाले लोगों की स्वदेश वापसी हुई है। विदेशों में आने वाले ऐसे लोगों को वंदे भारत मिशन ( Vande Bharat Mission ) के तहत देश में लाया गया है। अब इन लोगों की नौकरियों का जुगाड़ करने के लिए सरकार की ओर से SWADESH नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया है। SWADESH यानी Skilled Workers Arrival Database for Employment Support का असल मकसद विदेश से लौटे भारतीयों को रोजगार के सही प्लेटफॉर्म देना है।

सरकार ऐसे लोगों की स्किल मैपिंग ( Skill Mapping ) कर काबिलियत और हुनर का पता लगाएगी और डेटाबेस तैयार करेगी। 30 मई को लांच किए इस प्रोग्राम में अभी तक 7 हजार से ज्यादा लोगों की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार स्वदेश कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ( Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ), विमानन मंत्रालय ( Ministry of Aviation ) और विदेश मंत्रालय ( Foreign Ministry ) की संयुक्त पहल का नतीजा है, जो पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे और देशी विदेशी कंपनियों को आसानी से अपने मतलब के लोगों के बारे में भी जानकारी हो सकेगी।

विदेश से आने वाले बेरोजगार लोगों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में वर्क सेक्टर ( Work Sector ), जॉब टाइटल ( Job Title ), रोजगार ( Employment ), अनुभव ( Experience ) से जुड़ी डिटेल देनी होंगी। फॉर्म को भरने होने वाली परेशानियों के निराकररण के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। इससे राज्य सरकारों, इंडस्ट्री एसोसिशंस और कंपनियों के साथ स्ट्रैटेजिक फेमवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे ( Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship Mahendra Nath Pandey ) के अनुसार दुनियाभर से लौटे भारतीयों की ओर से रजिस्ट्रेशसन कराया गया है। अब तक देश में वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 57000 से ज्यादा लोग वापस आ चुके हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत और साऊदी अरब से सबसे ज्यादा भारतीय अपने वतन लौटे हैं। स्किल मैपिंग के आधार पर इन देशों से आए हुए लोग मुख्य रूप से ऑयल और गैस, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य, ऑटोमोटिव, और एविएशन जैसे सेक्टर में काम कर रहे थे।