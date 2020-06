Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rojgar Abhiyan: 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' में कैसे मिलेगा काम? जानिए सब कुछ

-Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rojgar Abhiyan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने शुक्रवार, 26 जून को 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' की शुरुआत की।

-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत एक करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को रोजगार ( Employment for Migrant Workers ) उपलब्ध कराया जाएगा।

-आइए जानते हैं अभियान से जुड़ी मुख्य बातें ( How To Get Employment in Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rojgar Abhiyan )