वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया इकोनॉमी में जान फूंकने का फॉर्मूला, जानिए 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार विपक्षी हमलों को झेल रही सरकार ने आज प्रेंस कान्फ्रेस कर इसका जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। अमेरिका और जापान के मुकाबले हमारी ग्रोथ ज्यादा है। आइए जानते हैं वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फेंस की 10 बड़ी बातें.

1. आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से काफी आसान हुआ है। आगे हम जीएसटी को भी और आसान बनाएंगे

2. मंदी की समस्या सिर्फ भारत के लिए है बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं

3. वैश्विक जीडीपी दर भी 3.2% की मौजूदा अनुमानित दर से घटाई जाने की उम्मीद है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी मांग में कमी आ रही है।

4. सरकार पर आरोप हैं कि हम टैक्स को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह पूरी तरह गलत है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: CSR violations will not be treated as a criminal offence and instead be as civil liabilities. On or after 1st October 2019 all the Income-tax orders, notices, summons, letters, etc shall be issued through a centralised computer system. pic.twitter.com/FsVtBMo8II — ANI (@ANI) August 23, 2019

Finance Min: In order to encourage investment in capital market, it is decided to withdraw enhance surcharge levied by the Finance No. 2 Act 2019. In simple words, the enhance surcharge on FPI goes, surcharge on domestic investors in equity goes. Pre-budget position is restored pic.twitter.com/MKMrrcABrd — ANI (@ANI) August 23, 2019

Finance Minister Nirmala Sitharaman: That will not happen because the whole process is going to be faceless & randomised https://t.co/oAGRU6P64Z — ANI (@ANI) August 23, 2019

5. हम जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रहे हैं। टैक्स से जुड़े कानूनों में भी हम सुधार कर रहे हैं

6. वित्त मंत्री ने कहा कि रिफॉर्म सरकार के एजेंडे में सबसे उपर है और इससे कोई समझौता नही होगा

7. निवेशको को तोहफा देते हुए सरकार ने FPI पर सरचार्ज वापस कर लिया है।

8. आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने बैंक, ऑटो और होम लोन को सस्ता करने का फैसला किया है।

9. बैंकों की खस्ता हालत को ठीक करने के लिए सरकार ने PSU बैंको को तत्काल 70,000 करोड़ देने का फैसला किया है।

10. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एंजेल ब्रोकिंग टैक्स वापस ले लिया है।