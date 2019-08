जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला

नई दिल्ली। शुक्रवार को जब से जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं तब से सरकार चौतरफा रूप से घिरती हुई दिखाई दे रही है। मंदी को नकारने वाली सरकार के सामने आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि अच्छे दिन सिर्फ जुबान तक ही सीमित हैं। धरातल पर अच्छे दिन हवा के झोंकों की तरह उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्ही अच्छे दिनों पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि है अच्छे दिन का भोंपू बजाने वाली बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत को पंक्चर कर दिया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है।

प्रियंका गांधी का ट्वीट से किया जबरदस्त प्रहार

जीडीपी के आंकड़े आने के बाद प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि जीडीपी विकास दर से साफ है कि अच्छे दिन का भोंपू बजाने वाली बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंक्चर कर दी है। न जीडपी ग्रोथ है, न रुपए की मजबूती और रोजगार गायब हैं। प्रियंका ने सरकार से सवाल पूछने के लहजे में कहा कि अब तो साफ करो कि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने की ये किसकी करतूत है?

GDP at Constant (2011-12) Prices in Q1 of 2019-20 is estimated at 35.85 lakh crore, as against 34.14 lakh crore in Q1 of 2018-19, showing a growth rate of 5.0 % pic.twitter.com/0TBAkuTwKO