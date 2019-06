सत्ता में आने पर अमरीका ने भी की मोदी की तारीफ,कहा- 5 साल में 25 साल के विकास का खाका बनाएंगे

नई दिल्ली। चुनाव परिणाम आने के बाद हर तरफ मोदी की तारीफ हो रही है। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी है। इसके साथ ही अमरीका के कॉरपोरेट लीडर जॉन चेंबर्स ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के 5 साल में 25 साल के विकास का खाका तैयार कर देंगे। साथ ही उन्होंने मोदी के काम करने के तरीके की भी काफी सराहना की है।



डोनाल्ड ट्रम्प ने किया ट्वीट

अमरीकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी की कामयाबी को भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी और यह भी कहा कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमरीका के द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत होंगे। इन रिश्तों से भारत और अमरीका दोनों देशों को काफी फायदा होगा।

Just spoke to Prime Minister @NarendraModi where I congratulated him on his big political victory. He is a great man and leader for the people of India - they are lucky to have him!