Bihar STET 2019: कुल 37 हजार से अधिक रिक्तियों के लिए आयोजित होगी परीक्षा, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Bihar STET 2019: बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। बिहार एसटेट 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsebstet2019.in के माध्यम से किये जा सकते हैं। इच्छुक योग्यताधारी उम्मीदवार शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ दिए गए फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं (बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक) के लिए आवेदन 18 सितंबर तक कर सकते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा प्रदेश के प्रमुख शहरों में सात नवंबर को होगी।

Bihar STET 2019 योग्यता और आवेदन संबंधित जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

माध्यमिक (9वीं और 10वीं) यानी पेपर-1 के सात विषयों के लिए 25 हजार 270 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं । वहीं उच्च माध्यमिक (11वीं और 12वीं) यानी पेपर-2 के लिए भी सात विषय के लिए 12 हजार 65 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

How To Apply For Bihar STET 2019

बिहार एसटेट 2019 परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी सबसे पहले परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet2019.in पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए नए उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिकं पर क्लिक करें। आगे की टैब में मांगी गई जानकारी जैसे जिला, कैटेगरी, लिंग, क्वालीफिकेशन जैसी जानकारी सब्मिट करें। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन पत्र को सभी शैक्षणिक योग्यता के साथ पूर्ण भरें। आवेदन के पश्चात शुल्क भुगतान कर फाइनल सबमिशन करें और आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।

Bihar STET 2019 Age Limit

बिहार बोर्ड के मुताबिक एसटीईटी में उम्र सीमा 2011 के टेट नियमों के अनुसार ही रखी गयी है। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 37 साल आयु सीमा निर्धारित है। वहीं सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गयी है। वहीं अनुसूचित जाति पुरुष और महिला और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल निर्धारित है।