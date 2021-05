CBSE 10th Result 2021: सीबीएसई की दसवीं बोर्ड कक्षा के नतीजे 20 जून को होंगे जारी, यहां पढ़ें

CBSE 10th Result 2021: सीबीएसई दसवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर जिन विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उनके लिए अच्छी खबर है। दसवीं कक्षा के परिणाम 20 जून को जारी किए जाएंगे। इस बार दसवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी चलते बोर्ड ने दसवीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार, बोर्ड ने इससे पहले शनिवार को रद्द परीक्षाओं के लिए अंक निर्धारण नीति घोषित की थी। भारद्वाज ने कहा, ''स्कूल आठ सदस्यीय परिणाम समितियों का गठन 5 मई तक करेंगे। प्रत्येक स्कूल द्वारा अंक वितरण के प्रावधान के साथ ही दस्तावेजों को 10 मई तक तैयार किया जाएगा।

1 मई, 2021 को जारी एक आधिकारिक नोटिस में, बोर्ड ने नीति निर्धारित की है जिसके आधार पर अंकों की गणना की जाएगी और विद्यार्थियों के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। हालाँकि, छात्रों के पास परीक्षाओं के लिए आगे की तारीख में शामिल होने का अवसर होगा, जब वे इस प्रकार दिए गए अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं। उसी के अनुरूप, बोर्ड ने अब एक विस्तृत नीतिगत दस्तावेज जारी किया है, जिसे CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2021 की गणना और रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 1 मई, 2021 के परिपत्र में, 20 में से आंतरिक मूल्यांकन अंक, जैसा कि पहले से ही स्कूलों द्वारा प्रदान किया जाता है, वह वैसा ही रहेगा। शेष 80 अंकों के लिए, स्कूल छात्रों को एक औसत देंगे जहां 10 अंक उनके आवधिक परीक्षणों से होंगे, 30 छमाही से और 40 पूर्व-परीक्षाओं से।

भारद्वाज ने कहा, ''जो उम्मीदवार वर्ष में होने वाले टेस्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं उनके लिए स्कूल अलग से 15 मई तक ऑनलाइन या टेलीफोन पर टेस्ट के जरिए आंकलन करेंगे और उनके 25 मई तक परिणाम तैयार करेंगे। नियंत्रक ने कहा कि सीबीएसई को स्कूलों द्वारा परिणाम 11 जून तक अंक सौंपे जाने हैं और 20 जून तक परिणाम बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिए जाएंगे।

एक निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों को 7 सदस्यों के साथ-साथ स्कूल के प्रधानाचार्य सहित एक परिणाम समिति बनाने के लिए कहा गया है। 7 सदस्यीय टीम में प्रत्येक स्कूली छात्र गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और दो भाषाओं को शामिल करेगा। इसके अलावा, पड़ोसी स्कूल के दो शिक्षक भी होंगे जो बाहरी सदस्यों के रूप में काम करेंगे। मूल्यांकन को निष्पक्ष रखने के लिए, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे आवंटित अंकों के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।

