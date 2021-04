CBSE Board Exams 2021: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना, यहां पढ़ें

CBSE Board Exams 2021: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में विद्यार्थी पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी में जुटे हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत सी अफवाहें भी बनाई जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि बोर्ड इस वर्ष सिर्फ 29 विषयों के लिए ही परीक्षा आयोजित करेगा। इस अफवाह को लेकर बोर्ड ने ट्वीट करके अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने विद्यार्थियों से अपील की है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक वर्ष पुराने, 1 अप्रैल 2020, के नोटिस को सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। विद्यार्थी ऐसी किसी भी अफवाह पर धयान न देवें। किसी भी प्रकार की कोई सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट जरूर देखें।

CBSE 10th, 12th Board Exams 2021

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन अगले माह मई में किया जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई शुरू होंगी और 7 जून को समाप्त हो जाएगी। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 1 जून तक चलेगी।

There are some persons deliberately trying to create confusion about board exams by circulating old news of 1.4.20 regarding Xand XII exams . students should ignore this old circular of last year and not be misled . pic.twitter.com/EuAmgZYwf6