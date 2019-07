अच्छी पहल ! मदरसा में होगा मंदिर-मस्जिद का निर्माण

Construction of Temple in Madrasa : अलीगढ़ स्थित चाचा नेहरू मदरसा (Chacha Nehru Madrasa) में मंदिर-मस्जिद (Temple-Mosque) का निर्माण कराया जाएगा। यह घोषणा मदरसा की संचालक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (Ex Vice President Hamid Ansari) की पत्नी सलमा अंसारी (Salma Ansari) ने की है।