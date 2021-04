ASRB NET/ARS/ STO 2021: एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक, ऐसे करें अप्लाई

ASRB NET/ARS/ STO 2021: एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड (ASRB) ने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस नेट परीक्षा 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों से अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए जल्द से जल्द अप्लाई करें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर जाना होगा। ASRB NET/ARS/ STO 2021 Last Date 25 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

ASRB NET/ARS/ STO 2021 Exam Date

एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस नेट परीक्षा 2021 के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 21 से 27 जून 2021 के बीच किया जाएगा। वहीं एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस की मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर 2021 को किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न और पाठ्यक्रम सहित पूरी डिटेल्स आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है।

ASRB NET/ARS/ STO 2021 Application Fees

एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस (ARS) और STO के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए है। वहीं एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ASRB NET परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपए और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी और एसटी के लिए 250 रुपए शुल्क तय किया गया है।

How To Apply For ASRB NET/ARS/ STO 2021

ASRB NET/ARS/ STO 2021 Exam के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए संबंधित एग्जाम के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में एग्जाम का चयन करें। इसके बाद निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

