TMC Recruitment 2021 : प्रोजेक्ट मैनेजर और रिसर्च नर्स सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

TMC Recruitment 2021 : टाटा मेमोरियल सेंटर ( TMC ) ने MPMMCC /HBCH वाराणसी में BIRAC प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च नर्स, DEO के पदों पर भर्ती निकाली है। टीएमसी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश के योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए सीधे साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कॉल किया है। जबकि वाराणसी से बाहर के उम्मीदवार ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 19 से 21 अप्रैल 2021 तक इन पदों के लिए सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। TMC Recruitment 2021 के बारे में डिटेल्स @tmc.gov.in पर जाकर उम्मीदवार हासिल कर सकते हैं।

इसे भी पढ़ें : Government jobs: 10वीं पास युवाओं के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

[email protected] पर बाहरी उम्मीदवार भेजें अपना आवेदन

प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर और बायो-स्टेटिस्टिशियन के लिए आवेदन करने वाले बाहरी उम्मीदवारों का साक्षात्कार ऑनलाइन मोड में होगां। बाहरी उम्मीदवारों से [email protected] पर आवेदन पत्र जरूरी दस्तावेजों के साथ भेजने को कहा गया है। पदों के मुताबिक मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को टीसीएस की ओर से ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें : Sarkari Naukri 2021 : साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ में सीएमपी, एनएस और एचकेए के लिए निकली भर्ती, यहां से डिटेल्स करें डाउनलोड

TMC वाराणसी में इन पदों पर निकली है वैकेंसी

Project Manager प्रोजेक्ट मैनेजर

Clinical Trial Coordinator नैदानिक परीक्षण समन्वयक

Bio-Statistician जैव सांख्यिकीविद

Research Nurse अनुसंधान नर्स

Data Entry Operator तथ्य दाखिला प्रचालक

इसे भी पढ़ें : Sarkari Naukri 2021 : एसआई, एएसआई और एलडीसी सहित अन्य पदों के लिए निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

शैक्षिक योग्यता

प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्लिनिकल रिसर्च या हेल्थ या लाइफ साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ M.Sc होना जरूरी। अनुभव कम से कम 2 साल।

क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर के लिए BAMS/BDS/BHMS/ MSc पोस्ट ग्रेजुएट के साथ क्लिनिकल रिसर्च या हेल्थ या लाइफ साइंस में। कम से कम 2 साल का अनुभव।

जैव-सांख्यिकीविद पद के लिए एमएससी सांख्यिकी का डिग्री जरूरी। कम से कम 2 वर्ष अनुभव।

शोध नर्स के लिए योग्यता बीएससी। (नर्सिंग)। कम से कम 2 साल का अनुभव।

डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बीएससी और अनुभव कम से कम 6 महीने का।

पदों के मुताबिक आयु सीमा न्यूनतम 22 वर्ष से लेकर अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है।

इसे भी पढ़ें : Sarkari Naukri 2021: 10वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

कैसे करें आवेदन

टीएमसी में खाली पदों के लिए योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए 19 से 21 अप्रैल 2021 को अपने बायोडाटा, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड की मूल प्रति, आधार कार्ड के साथ अधिसूचना में दिए गए स्थान के आधार पर शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवार के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने साथ लेकर पहुंचे। जबकि वाराणसी से बाहर के उम्मीदवार [email protected] पर अपना आवेदन भेज सकते हैं।

Web Title : tmc recruitment 2021 notification for project manager and others posts