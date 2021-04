Bihar Board 10th Result 2021: बिहार बोर्ड मेट्रिक के रिजल्ट घोषित, एक ही क्लिक में यहां से करें चेक

Bihar Board 10th Result 2021: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दसवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बिहार बोर्ड मेट्रिक रिजल्ट 2021 की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभागार में की गई है। सभागार में रिजल्ट जारी करने के मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे हैं। बिहार दसवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी अपने परिणाम चेक करने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी BSEB Bihar Board 10th Result 2021 in Google News चेक करके भी आगे की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए अपने रोल नंबर या रोल कोड दर्ज करने होंगे। विद्यार्थी BSEB Matric Result 2021 चेक करने के लिए निचे दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर भी जा सकते हैं।

Bihar Board Matric Result 2021

बिहार दसवीं बोर्ड के रिजल्ट जारी होने के साथ ही सर्वर पर भारी दबाव के चलते थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थी बार - बार रिफ्रेश करते रहें। विद्यार्थी बिहार दसवीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट चेक करने के लिए अन्य सर्वर पर भी जा सकते हैं। बोर्ड द्वारा 3 सर्वर रिजल्ट के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। किसी भी सर्वर पर रिजल्ट देखने में यदि कोई परेशानी आ रही है तो विद्यार्थी दूसरे सर्वर पर जा सकते हैं।

BSEB Bihar Board 10th Marksheet

विद्यार्थियों को Bihar Board 10th Marksheet Download करने की सुविधा, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अतिरिक्त थर्ड पार्टी वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकेगी। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इस बार बिहार दसवीं बोर्ड परीक्षा में 16.84 लाख विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई थी। विद्यार्थी अपना Bihar Board 10th Result 2021 चेक करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

How To Check Bihar Board Class 10th Result 2021

बिहार बोर्ड मेट्रिक रिजल्ट 2021 चेक करने के लिए विद्यार्थी सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर अपडेट सेक्शन में 10th Board Result के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में विद्यार्थी अपने रोल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी सबमिट करें। जानकारी भरकर सबमिट करने के साथ ही BSEB Bihar Board 10th Result And Marksheet प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे प्रिंट ले सकते हैं।