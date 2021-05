Jharkhand JAC Class 9th 11th Exams 2021 cancelled: कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द, 8 लाख छात्र अगली कक्षा में प्रमोट

Jharkhand Class 9th 11th Exams 2021 cancelled: कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं। सरकार के फैसले के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ( JAC ) कक्षा 9 और 11 की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में परीक्षा लिए बिना कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। ताजा अपडेट के मुताबिक झारखंड में करीब 8 लाख छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है।

कोविड के चलते छात्रों को आगामी कक्षा में किया गया प्रमोट

झारखंड माध्यमिक शिक्षा ( JSEB ) निदेशक हर्ष मंगला ने गुरुवार यानि 27 मई को घोषणा की कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई हैं। सभी छात्रों को झारखंड में बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में पदोन्नत करने करने का फैसला लिया गया है। निदेशक हर्ष मंगला की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक कक्षा 9 और 11 के शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गए थे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। इसलिए नौवीं और ग्यारहवीं के छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यानि आगामी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो माह से इन कक्षाओं की परीक्षाओं को बार-बार स्थगित किया जा रहा था।

यह फैसला केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रभावी

जेएसईबी के निदेशक हर्ष मंगला का कहना है कि यदि उन्हें अगली कक्षा के लिए सही समय पर पदोन्नत नहीं किया गया तो उनके भविष्य के पाठ्यक्रम और अध्ययन को नुकसान हो सकता है। वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना या स्कूल खोलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नौवीं में लगभग 4.5 लाख और कक्षा 11वीं में 3.5 लाख छात्र के भविष्य के संभावित खतरे को देखते हुए अगली कक्षा में प्रमोट करने जैसा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। झारखंड माध्यमिक निदेशक के मुताबिक यह आदेश केवल इसी वर्ष के लिए मान्य है। प्रमोट किए गए छात्रों को कक्षाओं के संचालन पर जानकारी दी जा चुकी हैं। मौजूदा स्थिति और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।

इससे पहले 8वीं कक्षा तक के छात्रों को किया गया था प्रमोट

बता दें कि इससे पहले झारखंड सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों को कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट कर दिया थां कोविड-19 के मद्देनजर राज्य में सभी स्कूल बंद हैं और उनके लिए कक्षाएं ऑनलाइन मोड ( Online class ) में शिफ्ट की जा रही हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोविड की स्थिति को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही स्थगित कर दी हैं। परीक्षाओं के आयोजन की नई तारीखों की घोषणा जून में होने की संभावना है।

