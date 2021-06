JK Board Exam 2021: कोरोना के चलते रद्द हुईं 11वीं और 12वीं समेत सभी लंबित परीक्षाएं, जानिए पूरी डिटेल्स

JK Board Exam 2021: देश में तेजी से फैल रही महामारी के बाद से 12 की बोर्ड परीक्षा को लेकर कई राज्यों के द्वारा बड़े फैसले लिए गए है।अभीहाल ही में केंद्र सरकार द्वारा CBSE कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की गई थी। जिसके बाद सेहरियाणा सरकार से लेकर कई राज्यों की सरकारों ने भी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया। इसी के बीच जम्मू-कश्मीर ने भी 11वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। एलजी कार्यालय की ओर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है।

In view of safety and well-being of students due to Covid pandemic, all pending JKBOSE Examinations session 2020-21 (Regular/Private) for final exams of class XI and XII across JKUT for which examination/results are awaited, are cancelled.