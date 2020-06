इंतजार हुआ खत्म, जानिए कब आ रहा है UP board exam results 2020, यहां देखें Result

Highlights -10th व 12th परीक्षाओं के रिजल्ट (UP board exam results 2020) में देरी हो रही है - स्टूडेंट काफी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं - इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत जल्द रिजल्ट जारी करने वाली है



नई दिल्ली. UP board exam results 2020 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड (UP board exam results 2020) की 10th व 12th परीक्षाओं के रिजल्ट (UP board exam results 2020) में देरी हो रही है। स्टूडेंट काफी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत जल्द रिजल्ट जारी करने वाली है। स्टूडेंट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिजल्‍ट इस हफ्ते के अंत में जारी होंगे। रिजल्‍ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी होंगे।

सूत्रों के मुताबिक UP board exam results 2020 की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। हाईस्कूल (Highschool) और इंटरमीडिएट (Intermediate) के बोर्ड पेपर के रिजल्‍ट जून के अंतिम हफ्ते में आएंगे।

56 लाख 11 हजार 72 स्‍टुडेंट रजिस्‍टर

डिप्‍टी CM डॉ. दिनेश शर्मा के मुताबिक हाईस्कूल-इंटर की परीक्षा में कुल 56 लाख 11 हजार 72 स्‍टुडेंट रजिस्‍टर हुए थे। इनमें हाईस्कूल के 30 लाख 24 हजार 632 और इंटर में 25 लाख 86 हजार 4 सौ 40 ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था।हाईस्कूल परीक्षा में 16,62,334 छात्र और 13,62,298 छात्राएं और इंटर में 14,64,604 छात्र और 11,21,836 छात्राएं शामिल हुए।

जानिए कैसे देखें रिजल्ट

- सबसे पहले इसकी Official Website पर जाएं :- Upresults.Nic.In

- यहां पर आपको Result के Section पर क्लिक करना है

- यहां पर आपको UP Board Class 10th Result 2020 के लिंक पर क्लिक करना है

- फिर अपना Name और Roll Number भरना है

- इसके बाद आपको Submit के Button पर क्लिक करना है

- आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा

- इसका प्रिंट आउट ले लें यह आपके भविष्य में काम आएगा

आपको UP Board Class 10th Result 2020 के लिए लिंक भी दिया गया है ,लिंक के जरिए भी आप अपना रिजल्ट सीधे देख सकते है।

जानिए कब हुए थे एग्जाम

गौरतलब है कि हाईस्कूल और इटरमीडिएट (UP board 10th, 12th exam results 2020) के पेपर एक साथ 18 फरवरी को शुरू हुए थे। हाईस्कूल के पेपर 3 मार्च को 12 दिन में खत्म हुए। वहीं इंटर के पेपर 15 दिन में खत्‍म हुए। 16 मार्च से कॉपियां जांचना शुरू हो गया था, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस महामारी के चलते काम ठप हो गया और लंबे वक्त तक लोगों को रिजल्ट का इंतजार करना पड़ रहा है।