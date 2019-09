NTA January JEE Main 2020: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE MAIN 2020) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से यानी 3 सितंबर, 2019 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जेईई मेन 2020 के लिए निर्धारित प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nic.in आवेदन कर सकते हैं। एनटीए जनवरी जेईई मैन्स जनवरी 2020 रजिस्ट्रेशन का लिंक दोपहर बाद एक्टिव कर दिया जाएगा।

How To Apply For NTA JEE Mains 2020

सबसे पहले अभ्यर्थी जेईई (मुख्य) 2020 की आधिकारिक वेबसाइट पर jeemain.nic.in लॉग-इन करें। इसके बाद होम पेज पर नई अपडेट में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, जहां पहले रजिस्ट्रेशन और फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फाइनल सबमिशन के बाद प्रिंट-आउट जरूर लेवें।

NTA JEE Mains 2020 Importan Dates

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) जनवरी - 2020

पंजीकरण दिनांक: 3 से 30 सितंबर, 2019

एडमिट कार्ड डाउनलोड करना: 6 दिसंबर 2019

परीक्षाओं की तिथि: 6 से 11 जनवरी 2020

परिणाम घोषित करने की तिथि: 31 जनवरी 2020

NTA JEE Main 2020 New Syllabus

12वीं कक्षा में गणित पढ़ने वाले सभी संकायों के प्रतिस्पर्धी को बैचलर्स इन प्लानिंग कोर्स की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। जनवरी 2020 में होने वाली पिछले 20 वर्षों में पहली बार जेईई (JEE) के सभी प्रतिस्पर्धियों को भौतिकी (फिजिक्स), रसायन (केमिस्ट्री) और गणित (मैथमैटिक्स) के कम सवालों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, आर्किटेक्चर कोर्स में भाग लेने के इच्छुक प्रतिस्पर्धियों को भी इंजिनियिरिंग ड्रॉइंग के कम सवाल ही हल करने होंगे। JEE केंद्र सरकार से फंडेड सभी तकनीकी संस्थानों और कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा है।

जेईई मैन्स 2020 का नया सिलेबस

अब तक वही विद्यार्थी बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के योग्य होते थे जिन्होंने 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमैटिक्स पढ़े हों। लेकिन, अब क्रिटेरिया बदल गया और अब 12वीं के लिए सिर्फ मैथ्स ही अनिवार्य रह गया है। पहले, इंजिनियरिंग (बीई/बीटेक) ऐस्पिरेंट्स को 30-30 मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस के तीन पेपर- मैथमैटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री हल करने होते थे। अब तीनों पेपर में 30-30 की जगह 25-25 सवाल ही रहेंगे। इनमें 20-20 मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जबकि शेष 5-5 सवाल न्यूमैरिकल वैल्यु के जवाब के साथ आएंगे और तीनों पेपर का वेटेज बराबर होगा। वहीं, बीआर्क (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) कोर्स के लिए मैथमैटिक्स पेपर में 25 सवाल होंगे जिनमें 20 मल्टिपल चॉइस जबकि पांच ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सथ ही, ड्रॉइंग पेपर के सवाल भी तीन से घटाकर दो कर दिए गए। मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में 50 नंबर का ऐप्टिट्यूड टेस्ट भी है।

Documents For JEE Main 2020

