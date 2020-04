हरियाणा के निजी स्कूल अब लॉकडाउन अवधि मेें नहीं लेंगे फीस

हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस जमा नहीं करने के लिए कहा है।



सरकार ने शुक्रवार को यहां एक आधिकारिक बयान में कहा, "सभी प्रकार के शुल्क संग्रह पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है" (banned all types of fee collection with immediate effect) ।

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग (Haryana School Education Department) ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के निर्देशों के बारे में अपने-अपने क्षेत्रों में निजी स्कूलों को नियुक्त करें।

बयान में कहा गया है, "राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। हालांकि, कुछ निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं।" ।

यह स्थिति सामान्य होने और स्कूलों के फिर से खुलने के बाद ही फीस वसूली जाएगी।