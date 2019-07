सेंट स्टीफंस कॉलेज की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी, इस तारीख को होंगे इंटरव्यू

St Stephen's cut-off list : दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) से सम्बद्ध सेंट स्टीफंस कॉलेज (St Stephen's College) ने सोमवार को विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट (cut off list) जारी कर दी। कॉलेज एडमिशन के लिए अलग प्रक्रिया अपनाता है और करीब 50 प्रतिशत सीटें ईसाई स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रखी गई हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स (Bachelor of Arts) के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के best of four मार्कस के तहत 98 प्रतिशत अंक होने चाहिएं अगर वे कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। वहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 96.5 प्रतिशत रखी गई है। अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स ने इकोनोमिक्स में बीए ऑनर्स (BA Honours) के लिए अप्लाई किया है तो उनके लिए कट ऑफ 98.75 प्रतिशत रखी गई है, जबकि आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ क्रमश: 98.5 और 97.75 प्रतिशत रखी गई है।

कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनके लिए कट ऑफ 98.75 और 98.25 प्रतिशत रखी गई है। वहीं, गणित में बीएससी ऑनर्स के लिए कॉमर्स, साइंस और आर्टस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ क्रमश: 97.5, 97.75 और 96.75 प्रतिशत रखी गई है। वहीं बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए अप्लाई करने वाले साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 98.5 प्रतिशत रखी गई है, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 97.25 प्रतिशत रखी गई है।

BA (Hons) in Philosophy के लिए कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 97 प्रतिशत रखी गई है, जबकि साइंस स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 96.5 प्रतिशत रखी गई है। बीए ऑनर्स (संस्कृत) के लिए न्यूनतम कट ऑफ 65 प्रतिशत रखी गई है, जबकि बीएससी ऑनर्स (Chemistry) और बीएससी ऑनर्स (Physics) के लिए कट ऑफ क्रमश: 96.33 और 96.66 प्रतिशत रखी गई है।

कॉलेज की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस साल एडमिशन के लिए कुल 19 हजार 862 आवेदन मिले थे। इनमें से 59.2 प्रतिशत महिला आवेदक थी, बाकि पुरूष आवेदक। सबसे ज्यादा आवेदन आर्ट्स (13 हजार 89 उम्मीदवार) के लिए थे। साइंस के लिए 6 हजार 773 आवेदन मिले थे।

शुक्रवार से शुरू होंगे इंटरव्यू

कॉलेज की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इंटरव्यू शुक्रवार से शुरू होंगे। अगर चयन होता है तो उम्मीदवार बुधवार के बाद कॉलेज की वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।