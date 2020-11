UCEED: सप्लीमेंटरी राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, जानें दाखिले की पूरी प्रक्रिया

UCEED Seat Allotment Result of Supplementary Round: अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाईन (UCEED) का सप्लीमेंटरी राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है।

UCEED Seat Allotment Result of Supplementary Round: अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाईन (UCEED) का सप्लीमेंटरी राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है। यह परीक्षा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT Bombay) ने आयोजित की थी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर देखा जा सकता है। रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों को आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटीडीएम जबलपुर में विभिन्न B.Des कार्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा।

4 नवंबर तक करें विकल्प का चयन

अभ्यर्थियों को 4 नवंबर तक अलॉटमेंट के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी. फ्रीज विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी लॉगिन करके सीट आवंटन का प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट लेटर में दी गई तारीखों और गाइडलाइंस के अनुसार अभ्यर्थियों को संस्थानों को रिपोर्ट करनी होगी।

How To Check UCEED seat allotment result of supplementary round

उम्मीदवार, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट, uceed.iitb.ac.in पर लॉगइन करें। होमपेज पर B.Des 2020 सप्लीमेंटरी राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट डाउनलोड लिस्ट लिंक पर क्लिक करें। अब उम्मीदवार अपने रोल नंबर के अनुसार इसे चेक कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो इसे डाउनलोड कर लें व प्रिंट आउट निकाल कर रखें।