'गुजरात में शायद खाता भी नहीं खोल पाएगी AAP', अमित शाह ने केजरीवाल की दावेदारी को किया खारिज

कल यानी 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की दावेदारी को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में शायद AAP खाता भी नहीं खोल पाएगी।

'AAP Name May Not Figure In List': Amit Shah rejected the claim of Aam Aadmi Party