Assam Assembly Elections 2021: अमित शाह और सीएम ने जनता से कही खास बात, इन सीटों पर दिख रहा जबरदस्त उत्साह

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के लिए पहचे चरण का मतदान जारी है। चुनाव का पहला चरण सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जहां इस चरण में वापसी कर सत्ता हासिल करने की जुगत में है तो वहीं बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में ये सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला साबित हुआ था। यही वजह है कि बीजेपी पर भी इसी चरण को जीत कर अपने आगे की राह आसाने करने की चुनौती है।

ऐसे में मतदान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असमवासियों से खास बात कही। आपको बता दें कि इस चरण में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।आपको बताएंगे वे कौनसी सीटें हैं जहां बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही वोटिंग के लिए बेताब दिख रहे हैं।

असम फतह करने के लिए बीजेपी के पहले चरण को जीतना काफी अहम है। क्योंकि यही वो चरण है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं इसी चरण में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस चरण को जीतना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जीत और इस चरण की जीत ये तय करेगी कि असम की जनता उनके कामों से खुश है या नहीं।

लिहाजा पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यहां जी तोड़ प्रचार तो किया ही है साथ ही मतदान के दौरान जनता के बीच खास संदेश भी दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।

शाह ने कही ये बात

अमित शाह ने असम के लोगों से अपील की है कि वे राज्य के विकास को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में वोट डालें। उन्होंने कहा, 'आज असम में पहले चरण का मतदान है। मैं सभी भाइयों-बहनों और विशेषकर युवाओं से अपील करता हूं कि प्रदेश में शांति, विकास व समृद्धि को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में मतदान करें।

Your vote is your right.



As we step into the first phase of #AssamAssemblyPolls, I call upon each and every eligible voter of Assam, especially the youth, to participate in this great exercise of democracy and cast your votes.