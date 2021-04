Assam Assembly Elections 2021 बीजेपी प्रत्याशी की कार से मिले EVM पर बवाल, प्रियंका गांधी ने उठाए ये सवाल

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) में दूसरे चरण के मतदान के खत्म होते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। इस कथित वीडियो में एक कार से ईवीएम मिलने पर हड़कंप मच गया।

ये कार पथरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार की बताई जा रही है। इस वीडियो के वायरल होते ही कांग्रेस को बड़ा मुद्दा भी हाथ लग गया। कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल भी पूछे हैं।

Every time there is an election videos of private vehicles caught transporting EVM’s show up. Unsurprisingly they have the following things in common:



1. The vehicles usually belong to BJP candidates or their associates. ....



1/3 https://t.co/s8W9Oc0UcV — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 2, 2021

2. The videos are taken as one off incidents and dismissed as aberrations



3. The BJP uses its media machinery to accuse those who exposed the videos as sore losers.



The fact is that too many such incidents are being reported and nothing is being done about them. 2/3 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 2, 2021

असम के करीमगंज के बूथ नंबर 149 की एक ईवीएम के बीजेपी प्रत्याशी की कार से मिलने के बाद सियासी हड़कंप मच गया है। दरअसल एक वीडियो असम के स्थानीय पत्रकार अतानु भूयन ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया।

इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा पथरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार से ईवीएम मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण है।

देखते ही देखते कई कांग्रेस नेताओं ने इसे शेयर करके बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ईवीएम मैनेजमेंट पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'हर बार चुनाव के दौरान ईवीएम को निजी वाहनों में ले जाते हुए पकड़े जाने पर कई चीजें एक होती हैं।

1. गाड़ी आमतौर पर भाजपा उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों के होते हैं।'

2. इस तरह के वीडियो को एक घटना के रूप में लिया जाता है और बाद में खारिज कर दिया जाता है

3. बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है जिन्होंने ईवीएम को निजी गाड़ियों में ले जाने के वीडियो को उजागर किया होता है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'तथ्य यह है कि इस तरह की कई घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि- चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने और सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम पर पुनर्मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता है।

क्या स्क्रिप्ट है?



चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठ कर सवारी करता रहा।



प्रिय EC, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं? या हम सब मिलकर बोलें EC की निष्पक्षता को वनक्कम? pic.twitter.com/LcQ4nFE3Xi — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 2, 2021

चुनाव आयोग ने ये कहा

वहीं चुनाव आयोग ने ईवीएम बवाल पर कहा है कि उनकी गाड़ी खराब हो जाने की वजह से उन्हें एक दूसरी कार से लिफ्ट लेना पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि ये कार किसकी है, मौसम के खराब होने की आशंका के चलते वे चाहते थे कि जल्द से जल्द ईवीएम को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। हालांकि कुछ दूर जाने पर ही उनकी कार को किसी ने घेर लिया।

बीजेपी पर ईवीएम लूटने का आरोप

वीडियो में दिख रहा है कि सफेद रंग की बोलेरो, जिसका नंबर AS 10B 0022 है के अंदर ईवीएम देखी जा रही है। वीडियो में लोग यह कहते सुने जा रहे हैं कि जीप कृष्णेंदु पॉल की है। इसके बाद कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरोदलई से लेकर गौरव गोगोई ने इस पर ट्वीट किया और बीजेपी ने ईवीएम लूटने का आरोप लगाया।

This is profoundly shocking. Even critics of the slide in India’s democratic culture have said our elections at least are free&fair but we have become an “electoral autocracy”. If EVMs become suspect then what is left? The Election Commission must investigate urgently &openly! https://t.co/FPMlZVXgMt — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 2, 2021

शशि थरूर ने भी कसा तंज

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ईवीएम पर मचे बवाल के बीच ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- 'यह काफी चौंकाने वाला है। भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति में आलोचकों का भी मानना है कि कम से कम चुनाव मुक्त और निष्पक्ष हों लेकिन हम चुनावी निरंकुश बन चुके हैं। अगर ईवीएम ही संदिग्ध हो जाए तो बचा क्या? चुनाव आयोग को इस पर तुरंत सार्वजनिक जांच करानी चाहिए।'