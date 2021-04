Assam Assembly Elections 2021: दूसरे चरण में 39 सीटों पर मतदान, 345 प्रत्याशियों की दांव पर किस्मत

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में कुल 39 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। जबकि 345 उम्मीदवार चुनावी मैदान हैं, जिनकी किस्मत का फैसला शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगा।

ये चरण बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी चरण के मतदान में प्रदेश के पांच मंत्री और डिप्टी स्पीकर की साख भी दांव पर लगी हुई है। इनमें मत्स्य, आबकारी, पर्यावरण व वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री पीयूष हजारिका, सिंचाई मंत्री भबेश कलिता और उप-सभापति अमीनुल हक लस्कर शामिल हैं।

Voting for the second phase of #AssamAssemblyPolls underway at polling station 23-26 at Nowgong Law College in Nagaon pic.twitter.com/KDQqJ850mP