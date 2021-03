Assam assembly elections 2021 : पीएम मोदी बोले - हमने प्रदेश के लोगों को कांग्रेस की लूट से बचाया

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव 2021 ( Assam assembly elections 2021 ) के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोकाखाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बोकाखाट रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हमने दशकों से जारी लूट से असम के लोगों को बचाने का काम किया।

When Congress was in power at the Centre and in Assam, there was double negligence and double corruption. You have to remember that Congress means instability, corruption. They have no vision or intention to do any good: pm modi at Bokakhat, Assam pic.twitter.com/U1jPkqIHsT