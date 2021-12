'अमेठी ने मुझे राजनीति में बहुत कुछ सिखाया, यहां से मेरा पारिवारिक रिश्ता': राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी पहुंच चुके हैं। वह यहां भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। राहुल के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए।

अमेठी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी पहुंच चुके हैं। वह यहां भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। राहुल के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि लखनऊ चलो। मैंने उससे कहा कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अमेठी मेरा घर है। यहां से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला चुनाव यहां से लड़ा। आपने मुझे राजनीति सिखाई। मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

Rahul Gandhi Lashes out at Modi Government in Amethi Padyatra