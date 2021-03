Tamil Nadu Assembly Elections 2021: विधानसभा चुनाव से पहले कोयम्बत्तूर के कलक्टर व पुलिस आयुक्त का तबादला

कोयम्बत्तूर.

चुनाव आयोग (The Election Commission of India- ECI) ने बुधवार को कोयम्बत्तूर के कलक्टर राजामणि (Coimbatore District Collector Rajamani) और पुलिस आयुक्त सुमित शरण (city commissioner of police Sumit Sharan) का तबादला कर दिया है। दोनों को Non-election Posts में भेजा गया है।

राजामणि के स्थान पर अब आईएएस एस. नागराजन (IAS officer S Nagarajan) जिले के नए कलक्टर होंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections 2021) से दो सप्ताह पहले चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया। एस. डेविडसन देवशीरवाथम (S Davidson Devasirvatham) को तत्काल प्रभाव से कोयम्बत्तूर शहर का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।



23 मार्च को तमिलनाडु के मुख्य सचिव को दिए गए निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोनों अधिकारियों का तबादला करने का निर्णय लिया गया है। दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से गैर-चुनाव पदों पर तैनात किया जाएगा। एस नागराजन वर्तमान में उद्यमिता विकास और नवाचार संस्थान के निदेशक हैं और एस डेविडसन देवशीरवाथम वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं हैं।