UP Election 2022: गायत्री प्रजापति की पत्नी को सपा ने अमेठी से दिया टिकट, जगदीशपुर से रचना कोरी उम्मीदवार

Published: January 26, 2022 11:04:33 am

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में सपा ने अमेठी की तीन विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। पार्टी ने गौरीगंज से सिटिंग विधायक राकेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में निरुद्ध गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। जगदीशपुर से पार्टी ने रजना कोरी को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने मंगलवार देर रात कई अन्य जिलों की सीटों के साथ इस जिले की तीन सीट पर अपने प्रत्याशियों को घोषणा कर दी है।

UP Chunav Samajwadi Party Ticket to Maharji Prajapati and Rachna Kori