West Bengal Assembly Elections 2021 : शिवराज सिंह चौहान की TMC को चेतावनी, 2 मई के बाद नहीं चलेगी गुंडागर्दी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मिदनापुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तहत चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं TMC के गुंडों को चेतावनी देता हूं कि 2 मई को ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाएंगी। उसके बाद टीएमसी के एक-एक गुंडों को बीजेपी सबक सिखाएगी।

To me, 'D' of Didi means Dictator, which she is. 'I' is being Insensitive towards people, 'D' means Deed of spreading fear & 'I' means an Incompetent CM. In 1906, the British divided West Bengal&now you've divided Sonar Bangla into Hindus & Muslims: Madhya Pradesh CM in Midnapore pic.twitter.com/YxNNJOmzcu