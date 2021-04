West Bengal Assembly Elections 2021: ममता बोलीं- मैं स्ट्रीट फाइटर हूं.. बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए पहले चार चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। अब बाकी के बचे चार चरणों के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए 24 घंटे का प्रतिबंध की समयसीमा खत्म होते ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारासात में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह एक स्ट्रीट फाइटर हैं.. हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। बंगाल गुजरात नहीं बन सकता। मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है।

ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि मैं एक स्ट्रीट फाइटर हैं..मैं युद्ध के मैदान में लड़ूंगी। ममता बनर्जी ने 17 अप्रैल को होने वाले पांचवें चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी पर ये तीखा हमला बोला है।

I am a street fighter. I will fight you in the battleground: West Bengal CM Mamata Banerjee during a public rally in Barasat, ahead of the fifth phase of Assembly elections on 17th April pic.twitter.com/7KSVQcEXAF