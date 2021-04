West Bengal Assembly Elections 2021: बंगाल में बोले PM मोदी- भाजपा की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण में बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान में लोगों ने भाजपा को भारी समर्थन दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक बंगाल के लोग कह रहे थे कि भाजपा इस बार 200 सीटें पार कर जाएगी। लेकिन पहले चरण जिस तरह की दमदार शुरुआत भाजपा ने की है, उससे ये साफ है कि जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। पीएम ने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर तरफ भाजपा ही भाजपा है भाजपा की लहर है।

Some weeks ago, people of Bengal were saying that BJP will get more than 200 seats. But BJP's strong start in the first phase makes it clear that the voices of people have received God's blessing. BJP will get more than 200 seats in Bengal: PM Narendra Modi in Jaynagar