West Bengal Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग के नोटिस पर ममता बनर्जी का बड़ा पलटवार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) में प्रचार को लेकर चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीते 3 अप्रैल को दिए गए एक बयान के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में गुरुवार को ममता बनर्जी ने कहा कि भले ही ऐसे 10 नोटिस जारी हो जाएं, उन्हें शायद ही फर्क पड़े। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया।

चुनाव प्रचार के दौरान दामजूर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "भले ही मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं, यह शायद ही मायने रखता है। मैं सभी को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूं, इसमें कोई विभाजन नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? वह हर दिन हिंदू-मुस्लिम करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "उन लोगों के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गईं जिन्होंने नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा था? क्या उन्हें शर्म नहीं आई? वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और आदिवासियों के साथ हूं।"

