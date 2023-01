पठान रिलीज से पहले बैकफुट पर आया बजरंग दल कहा- अब नहीं करेंगे विरोध, जिसे देखनी हो वो जाए

मुंबईPublished: Jan 24, 2023 10:55:48 am Submitted by: Jyoti Singh

Bajrang Dal and VHP said he will not oppose Pathaan : पठान का गाना 'बेशर्म रंग' जैसे ही रिलीज हुआ तो एक सीन को लेकर काफी विवाद हुआ। गुजरात से लेकर भोपाल तक भारत के हर राज्यों में फिल्म का विरोध किया गया। लेकिन अब बजरंग दल और वीएचपी का कहना है कि वह शाहरुख खान की फिल्म का विरोध नहीं करेंगे।

Pathaan : शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मच अवेटेड फिल्म 'पठान' (Pathaan) को लेकर फैंस का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। फिल्म कल यानी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक ओर जहां लोग पठान की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भारत में कई जगहों पर फिल्म को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। कुछ ऐसा ही अब तक गुजरात में देखने को मिला जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पठान को लेकर खूब प्रदर्शन किया। इसमें कई नेताओं से लेकर, संगठनों तक ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई। बायकॉट तक की मांग की। लेकिन अब किंग खान के फैंस के लिए अच्छी खबर है।