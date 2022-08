देबिना की दूसरी प्रेग्नेंसी पर लोग उठाने लगे सवाल, भड़की एक्ट्रेस बोलीं- 'तो क्या अबॉर्शन करवा लूं?'

सीता के रोल से फेमस हुईं देबीना बनर्जी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। उनके चर्चा में रहने की वजह एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी है। 4 महीने पहले ही देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee) और एक्टर गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) माता पिता बने हैं और एब एक बार फिर एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं। इसपर कुछ लोग तो खुश हैं तो वहीं कुछ उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं।

4 महीनों पहले ही देबीना ने बेटी को जन्म दिया था। उनकी बेटी का नाम लियाना है। बीना बनर्जी अपने मदरहुड को फुल एंजॉय कर रही हैं कि इसी बीच उन्होंने दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर सब चौंक गए हैं। इसपर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन इसपर एक्ट्रेस चुप नहीं रहीं। उन्होंने भी ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया।



एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर फैन्स के साथ सवाल-जवाब सेशन किया था, लेकिन इस दौरान लोगों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया।

