आ गया ‘हीरामंडी’ का फर्स्ट लुक, आजादी और तवायफों की दमदार दास्तां की झलक

मुंबईPublished: Feb 01, 2024 02:15:39 pm Submitted by: Krishna Pandey

First Look Of Heeramandi: बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरामंडी का फर्स्ट लुक आज गया है। इसका इंतजार भंसाली के फैंस बहुत दिनों से कर रहे थे। नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज किया जाएगा।

First Look Of Heeramandi: बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरामंडी का फर्स्ट लुक आज गया है। इसका इंतजार भंसाली के फैंस बहुत दिनों से कर रहे थे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस वेब सीरीज की कास्ट बहुत ही दमदार है।

संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट

इस वेब सीरीज में मनीषा कोइराला, ऋचा चढ्ढा, सोनाक्षी सिन्हा, अदिती राव हैदरी, संजीदा शेख जैसे स्टार्स हैं। भंसाली का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर वो 14 वर्षों से काम कर रहे थे। इसके फर्स्ट लुक में वो जमान दिख रहा है जब तवायफें भी किसी रानी से कम नहीं हुआ करती थीं।