थोड़ी अजीब है ये मॉडर्न लड़की, लेकिन इसका स्वैग है देसी -  आइए MX प्लेयर पर मिलिए बड़े सपने देखने वाली एक छोटे शहर की लड़की 'मनफोडगंज की बिन्नी' से

आकर्षक दिखने वाली खुशहाल और भाग्यशाली लड़की है 'मनफोडगंज की बिन्नी', जो अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत ले। वह एक मॉडर्न, प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाली लड़की तो है ही, लेकिन उसका स्वैग वास्तव में देसी है और यह सीरीज उसके बड़े सपनों को आगे बढ़ाती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे शहर को छोड़कर भाग जाती है। इसके जरिए MX प्लेयर आपको हंसाने के साथ-साथ जीवन के कई अलग-अलग पहलुओं को भी दिखाएगा। बता दें कि यह सीरीज रचना सिंह की किताब 'बैंड बाजा ब्वॉय्ज' से प्रेरित है, जो आज ही इस प्लेटफॉर्म पर लाइव हुआ है।



इस सीरीज में बिन्नी बाजपाई के रोल में प्रणति राय प्रकाश दिखाई देंगी, जो एक फैशन मॉडल हैं और साल 2016 में इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल की विनर रही हैं। वह 2015 में मिस इंडिया सेमी फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस 21 साल की लड़की ने मुझे आकर्षित किया, जो अपनी परंपराओं को मानती तो है, लेकिन इसकी जकड़ में रहने को बाध्य नहीं है। वह जमीन से जुड़े रहकर एक बड़े शहर में रहने वाली महिला बनने की इच्छा रखती है। कुल मिलाकर, यह उसकी खुद की नियति को तराशने की कहानी है जो वास्तव में मुझसे भी काफी मिलती-जुलती है।



इस बेहतरीन सीरीज के निर्माता DJ's ए क्रिएटिव यूनिट के टोनी और दीया सिंह हैं। इस MX ओरिजनल सीरीज के निर्देशक विकास चंद्रा हैं, जिन्होंने अपनी स्वप्निल आंखों से 'मनफोड़गंज की बिन्नी' की कहानी को दिखलाया है, जो इलाहाबाद (प्रयागराज) की रहने वाली है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस छोटे से शहर से कैसे बाहर निकला जाए। इसके लिए वह कई योजनाएं बनाती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। इस 10 एपिसोड वाले सीरीज में अनुराग सिन्हा, अरु कृष्णांक, अभिनव आनंद, समर वर्मानी, अल्का कौशल, अतुल श्रीवास्तव, कृतिका, फहमान खान प्रमुख भूमिकाओं में हैं, वहीं इस सीरीज को अमितोश नागपाल ने लिखा है।

यहां देखें ट्रेलर: bit.ly/MannphodganjKiBinny_Trailer



