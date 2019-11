सब कुशल मंगल’का फर्स्ट पोस्टर जारी, अगले साल 3 जनवरी को होगी रिलीज

नई दिल्ली। अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म ‘सब कुशल मंगल’ का फर्स्ट लुक पोस्टर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा प्रियांक शर्मा और रीवा किशन भी मुख्य भूमिका में हैं। इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर साझा की।

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट पर जानकारी देते हुए लिखा कि अक्षय खन्ना, प्रियांक शर्मा और रीवा किशन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म की रिलीज डेट पक्की हो गई है। सब कुशल मंगल 3 जनवरी 2020 को रिलीज होगी।

इस फिल्म के डायरेक्टर करण विश्वनाथ कश्यप हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में अक्षय खन्ना एक हाथ में बन्दूक और एक हाथ में गुलाब लिए कुर्सी पर बैठे हुए है। पोस्टर में वो सफ़ेद रंग की पोशाक और गले में केसरिया गमछा लपेटे हुए दिख रहे हैं।

Akshaye Khanna, Priyaank Sharma and Riva Kishan... #SabKushalMangal release date finalized: 3 Jan 2020... Directed by Karan Vishwanath Kashyap... Here's the first look poster: pic.twitter.com/XoEIfvmUM6