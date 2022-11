Controversial Celebs: उर्फी जावेद से लेकर उर्वशी रौतेला तक, पब्लिसिटी पाने को इस हद तक जा चुके ये सेलेब्स

Controversial Celebs: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से लेकर उर्फी जावेद तक ऐसे कई सेलेब्स हैं, जिनपर मीडिया में बने रहने के लिए अजीबों-गरीब हथकंडा अपनाने का आरोप लग चुका है।

Controversial Celebs: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री (Bollywood Film Industry) से लेकर टीवी (TV) तक ऐसे कई सेलेब्स हैं, जिनपर फेम के भूखे होने का टैग लग चुका है। ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री में कुछ सेलिब्रिटी हैं, जो फेम पाने या मशहूर होने के लिए जान बूझकर कंट्रोवर्शी क्रिएट करते हैं। इनमें उर्फी जावेद (Urfi Javed), राखी सावंत (Rakhi Sawant) से लेकर कई दूसरे नाम भी शामिल हैं। इन सेलेब्स पर कई बार अजीबों-गरीब हथकंडा अपनाकर फेम बटोरने का आरोप भी लग चुका है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज से रूबरू कराएंगे...

celebs treat to controversy to get fame