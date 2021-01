यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने दी भारत को शुभकामनाएं, जानिए वैक्सीन को लेकर क्या कहा

नई दिल्ली। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि भारत एक असाधारण संविधान का जन्मदाता है। उन्होंने अपने भारत आगमन पर कहा कि मैं इस साल के अंत में भारत का दौरा करने के लिए उत्सुक हूं, हमारी दोस्ती को मजबूत करने और हमारे रिश्ते और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और मैंने एक दूसरे को वचन दिया है।

Today as India celebrates #RepublicDay and the birth of the extraordinary Constitution that established your nation as the biggest sovereign democracy in the world, I want to offer my sincere greetings to a country that is very close to my heart: UK PM Boris Johnson pic.twitter.com/i6YfFXdpf8

बोरिस जॉनसन ने कहा कि जैसा कि मैं बोलता हूं, हम 2 देश वैक्सीन के विकास, उत्पादन और वितरण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, जो मानवता को महामारी से मुक्त करने में मदद करेंगे। ब्रिटेन, भारत और कई अन्य देशों के संयुक्त प्रयासों की बदौलत हम कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता की राह पर हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उन्हें यह दौरा स्थगित करना पड़ा।

As I speak, our 2 countries are working side by side to develop, produce & distribute vaccines that will help to free humanity from the pandemic. Thanks to the combined efforts of Britain, India & many other nations we are on the road to success against COVID: UK PM Boris Johnson