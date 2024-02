Board Exam Tips 2024: परीक्षा की तैयारी के दौरान फोन इस्तेमाल करना कितना हानिकारक हो सकता है?

फॉलो करें टाइम टेबल (Board Exams Time Table)

आप किसी भी परीक्षा की तैयार कर रहे हों उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक टाइम टेबल फॉलो करें। परीक्षा कितनी नजदीक है टाइम टेबल उसके आधार पर बनाएं। पढ़ने के साथ-साथ ब्रेक का भी समय निर्धारित करें।

फोन से बनाएं दूरी (Tips To Avoid Social Media During Board Exams)

परीक्षा के समय फोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है तो बेहतर है कि इससे दूरी बना लें। फोन का इस्तेमाल कम और ना के बराबर करें। सोशल मीडिया से भी दूरी बना लें (Avoid Social Media During Board Exams)। सोशल मीडिया पर कई चीजें बेचैन करने वाली और दिग्भ्रमित करने वाली होती हैं।

सिलेबस का रखें ध्यान (Board Exams Syllabus)

परीक्षा के समय किसी भी विषय को पूरा-पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षा जब नजदीक हो तो सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ें। इससे फालतू की चीजें पढ़ने से बचेंगे। साथ ही आपके समय की बचत होगी। बचे हुए समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं।