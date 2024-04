Exam Tips: सेल्फ स्टडी करने वाले छात्र अपनाएं ये 4 टिप्स, नौकरी है पक्की

परीक्षा की तैयारी करते समय सिलेबस (Syllabus) का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप तैयारी में कोचिंग की मदद ले रहे हैं तो आप थोड़ा-बहुत शिक्षक पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी (Tips For Self Study) की तैयारी करते हैं तो सिलेबस की पूरी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका लेटेस्ट सिलेबस निकाल कर रख लें। फिर उस अनुसार तैयारी करें।

किसी भी परीक्षा के लिए फोकस रहना जरूरी है, इसके लिए आपको सोशल मीडिया (Say No To Social Media) से दूरी बनाना होगा। ऐसे छात्र जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। अब के दौर में सोशल मीडिया कंपटीशन, जलन और नफरत के प्रचार-प्रसार का माध्यम बन गया है।