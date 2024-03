Loksabha Elections 2024: क्या चुनाव के कारण स्थगित होंगी ये बड़ी परीक्षाएं?

लोकसभा चुनाव और परीक्षा के डेट्स टकराने का डर

लोकसभा चुनाव के साथ ही कई सारी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। ऐसे में चुनावी हलचल से परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव की तिथि को देखते हुए कई परीक्षाओं को स्थगित (Exam Cancelled Due To Loksabha Election 2024) किया जा सकता है।

सीयूईटी यूजी परीक्षा 2024 की तिथि 15 मई से 31 मई के बीच निर्धारित की गई थी। ऐसे में CUET-UG परीक्षा के डेट्स लोकसभा चुनाव के साथ टकरा रही हैं। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाएगा, लेकिन अब साफ हो चुका है कि चुनाव के कारण परीक्षा नहीं टाली जाएगी। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा CUET UG परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

देश भर में NEET UG 2024 (National Eligibility Cum Entrance Test) की परीक्षाएं 5 मई को होने वाली हैं। नीट परीक्षा की तिथि भी चुनाव के साथ क्रैश कर रही हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस परीक्षा को स्थगित किया जाता है। हालांकि, NTA की ओर से अभी किसी भी प्रकार के बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। छात्र अपनी तैयारी पूरी रखें। साथ ही अपडेट के लिए नीट की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें।