Quiz: यदि किसी सांकेतिक भाषा में ‘IDIOT’ को ‘KFKQV’ लिखा जाता है, तो ‘GENIUS’ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा?

1. लड़कियों की कक्षा में वंदना का ऊपर से 25वाँ और नीचे से 8वाँ क्रम है, तो कक्षा में कुल कितने छात्राएँ हैं?

(A) 30

(B) 31

(C) 32

(D) 33 2. अमन एक पंक्ति में बायीं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं तो उसका स्थान दायीं से क्या होगा?

(A) 12वाँ

(B) 17वाँ

(C) 15वाँ

(D) 16वाँ

3. यदि किसी सांकेतिक कूट में ‘IDIOT’ को ‘KFKQV’ लिखा जाता है, तो ‘GENIUS’ को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा ?

(A) IGPKVU

(B) IGPKWU

(C) KFKQU

(D) KEKQUL 4. लडकियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है तो बताएँ कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियाँ हैं?

(A) 39

(B) 40

(C) 42

(D) 41

5. यदि 15 अगस्त, 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त, 1998 कौन-सा दिन रहा होगा?

A) शनिवार

(B) रविवार

(C) सोमवार

(D) मंगलवार 6. यदि बीते कल से 1 दिन पहले वृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा ?

(A) आज

(B) आज से दो दिन बाद

(C) आनेवाला कल

(D) आनेवाले कल से अगले दिन

7. यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे?

(A) 3

(B) 4

(C) 6

(D) 5 8. अमित, राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है, राजा, सोनू का मामा है। रीता, राजा से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

(A) बहन

(B) पुत्री

(C) भांजी

(D) इनमें से कोई नहीं