तबलीगी जमात के बाद मदरसा शिक्षक ने खतरे में डाली बच्चों की जान

(Hariyana News ) तबलीगी जमात (Tabligi Jamaat ) द्वारा देश भर में कोरोना संक्रमण फैलाए जाने की खबरें के बाद एक मदरसा टीचर ने (Madrasa teacher ) लॉकडाउन होने के बावजूद मासूमों की (Put the life of childrens in danger) जान खतरे में डालने का प्रयास किया। बच्चों को पढ़ाने के नाम पर बुला लिया। पुलिस ने छानबीन करने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाने वाले इस मदरसा शिक्षक तक पहुंच गई और गिरफ्तार कर लिया।