मिलिए एक ऐसी डिजाइनर जो सस्टेनेबल फैशन, बायो-डिग्रेडेबल फैब्रिक्स पर भरोसा करती है

World Earth Day 2023, Eco-Fashion: हमारे देश में कुछ ऐसे फैशन डिजाइनर्स है जिन्होंने ये साबित किया है की सस्टेनेबल फैशन (eco or sustainable fashion ) न केवल संभव है बल्कि सुंदर,स्टाइलिश और फैशनेबल भी है। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर इस आर्टिकल में ऐसे ही एक पॉपुलर फैशन डिज़ाइनर के बारे में जानते है।

World Earth Day 2023: Anita Dongre's commitment to sustainability, an example for the fashion industry